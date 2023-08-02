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الأربعاء، 02-08-2023 02:27 م

فيديو - ماذا قال جورج قرداحي عن الأردنيين وماذا كانت أمنيته ؟

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الوكيل الإخباري- اشاد الاعلامي ووزير الاعلام السابق في لبنان جورج قرداحي بالشعب الاردني خلال مشاركته في ندوة ثقافية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون واصفاً اياه بـ " قبلة المثقفين " .

وفي مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لمهرجان جرش عبر انستغرام، قال قرداحي : " سعيد بتواجدي في الاردن الذي يعتبر قبلة المثقفين وقبلة الاعلاميين وقبلة الاحرار في العالم العربي " 

وفي نهاية حديثه، أعرب قرداحي عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في مهرجان جرش، ووصفه بأنه امنية تحققت له. حيث قال: "سعيد جدا أنني أشارك في مهرجان جرش، لقد كانت لديّ أمنية من زمان أن أكون جزءا من هذا المهرجان التراثي الذي يحتفل به الأردن دائما، والثقافة تحتفل به ".

وكان قد شارك الاعلامي جورج قرداحي في ندوة عقدت امس في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي، تحت عنوان "الإعلام والقدس"، الى جانب الإعلامي المصري محمود سعد. تناولت الندوة أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، وأبرزت دور الأردن في حمايتها ودعم صمود المقدسيين ومرابطتهم."

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