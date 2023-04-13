الخميس 13-04-2023
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الخميس، 13-04-2023 12:14 م

فيديو - مياه الأمطار تداهم مدرسة في لواء الجامعة

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الوكيل الاخباري -
داهمت مياه الأمطار صباح اليوم الخميس مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الثانوية للبنين - لواء الجامعة ، في وقت تعمل فيه كوادر الدفاع المدني على إجراء اللازم وفق مدير مديرية التربية والتعليم/للواء الجامعة سحر حماد الشخاترة.

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وقالت الشخاترة لـ"الوكيل الاخباري" إنه تم إخلاء المدرسة من الطلاب منذ ساعات الصباح الباكر مشيرة إلى بقاء الهيئة التدريسية داخل مبنى المدرسة على أن يتم إخلائهم إذا تشكلت خطورة .


وتتأثر المملكة بمنخفض جوي عميق منذ صباح أمس الأربعاء وتعمق تأثيره اليوم الخميس  حيث تشهد مناطق عديدة في المملكة أمطار غزيرة مصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد التي قد تكون كثيفة في بعض المناطق .

 

 




 

 


 

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محافظ الكرك: لا حوادث غير اعتيادية خلال المنخفض الجوي

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ارتفاع عدد زوار متحف السلط التاريخي

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الإفتاء تكشف وقت الثلث الأخير لصلاة قيام الليل حسب توقيت الأردن

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