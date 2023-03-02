قاضي القضاة يتفقد سير العمل في المحاكم الشرعية جنوب المملكة

الوكيل الاخباري - تفقد سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة، اليوم الخميس يرافقه مدير التفتيش القضائي فضيلة الشيخ الدكتور زياد الحجاج، سير العمل في المحاكم الشرعية في جنوب المملكة.



واستمع الربطة إلى إيجاز قدمه أصحاب الفضيلة قضاة محاكم معان والقويرة والحسينية والجفر عن أعمال المحاكم وضمن اختصاصاتها المختلفة في القضايا والتوثيقات والتنفيذ والتركات، وكذلك عن واقع خدمات مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري، كما وقف سماحته على احتياجات المحاكم وطلباتها وحجم القضايا والمعاملات التي تقدم للمواطنين.



وبين قاضي القضاة، أن دائرة قاضي القضاة تعمل على تسريع حوسبة أعمال كافة المحاكم الشرعية في الجنوب وتوفير ضمانات استمرار تقديم الخدمة وتطوير نظام الدعم الفني لها، بحيث توضع ضمن خطتها التنفيذية لهذا العام شمول عدد أكبر من المحاكم ببرامج الصيانة والتحديث ودراسة إمكانية الانتقال إلى مبان جديدة لعدد من المحاكم التي تقتضي الضرورة انتقالها وذلك لتحسين بيئة التقاضي.

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