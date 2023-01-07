السبت 07-01-2023
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السبت، 07-01-2023 01:39 م

قاضي القضاة ينعى القاضي علي العبابنة

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الوكيل الإخباري - بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

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قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، ورئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي وأصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاة في دائرة قاضي القضاة في المملكة الأردنية الهاشمية والقدس الشريف، يحتسبون عند الله وينعون المرحوم بإذن الله تعالى زميلهم فضيلة الشيخ القاضي علي ابراهيم مصطفى عبابنة ويتقدمون من ذوي المرحوم واقاربه بأحر التعازي والمواساة.


سائلين المولى عز وجل ان يلهمهم الصبر وعظيم الاجر وان يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جنانه
انا لله وانا اليه راجعون

 




 

 


 

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