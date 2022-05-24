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الثلاثاء، 24-05-2022 11:36 ص

28 ألف حالة طلاق في الأردن خلال 2021

قاضي القضاة: 76 ألف حالة زواج في 2021 بنسبة زيادة 12 %

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - 

 

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 قال قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، اليوم الثلاثاء، إن نسبة حالات الطلاق بلغت 5.8 في المائة خلال العام 2021 لتبلغ 28 ألف حالة ، حيث ارتفعت الدعاوى المسجلة لدى المحاكم الشرعية بشكل ملحوظ.


وبين الربطة خلال إعلان التقرير الإحصائي لعام 2021 أن عدد الحالات التي تم فيها إصلاح الخلافات بين الأطراف الزوجية 6766 حالة، بزيادة نسبتها 34% ، مشيرا إلى أن دائرة قاضي القضاة، تسعى بكل جهودها إلى إصلاح ذات البين في الأسر، عبر القضاة المنتشرين في مناطق المملكة المختلفة.


وأشار إلى أنه بلغ عدد بطاقات الاسرة المصروفة للمستفيدين 74 ألفا، 33 ألفا تم صرفها خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 45 %.


واكد الربطة إلى أنه زادت عدد حالات الزواج ليبلغ 76 ألف حالة، وانخفضت نسبة زواج القاصرات بنسبة 1.2 %. 

ولفت إلى أن دائرة قاضي القضاة رفضت الموافقة على عشرات الحالات لزواج أشخاص دون الـ18 عاما.


وأشار إلى أن نسبة حالات الطلاق بلغت 5.8 % فيما صرف صندوق تسليف النفقة حوالي مليون و600 ألف دينار.

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