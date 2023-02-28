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الثلاثاء، 28-02-2023 03:37 م

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أنه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، تستمر المملكة بإرسال المساعدات الإغاثية جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين. اضافة اعلان



وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي أنه وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، سيرت اليوم قافلة مساعدات برية مكونة من ٧ شاحنات محملة بمستلزمات اغاثية وطبية، لإيصالها للمتضررين من الزلازل تسلمتها وكالات الأمم المتحدة العاملة في سوريا، من خلال نظام النقل التبادلي في مركز الحدود الأردنية السورية ( جابر - نصيب).

 




 

 


 

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