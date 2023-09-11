قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

الوكيل الإخباري -

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يدخل القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف هذه الليلة الاثنين / الثلاثاء الموافق 12 أيلول الجاري.وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها، حيث ارتفعت منذ عام 2015 بنسبة عالية وصلت إلى 6 أضعاف وفقا لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.وسيكون تطبيق القانون منوطاً أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من القانون لجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية.وجاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقاً للردع العام والخاص، وتأتي لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة.