الإثنين 11-09-2023
الوكيل الاخباري

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شاحنات في عمان - فيديو

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

شركة الكهرباء الوطنية تتشح بالحزن

رسائل نصية من الأمن على هواتف المواطنين .. وهذا نصها

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية الخميس

إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 2.45% خلال 8 شهور

الصحة تستعد لإعطاء مطعوم الإنفلونزا وتكشف عن الفئات التي ستتلقى اللقاح

العتوم يُقرر إغلاق مستشفى خاص في اربد

انخفاض كميات الإنتاج الصناعي في الأردن بنسبة 4.74%

الإثنين، 11-09-2023 01:16 م

قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يدخل حيز التنفيذ غداً

bk26_0


الوكيل الإخباري - يدخل القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 حيز التنفيذ اعتباراً من منتصف هذه الليلة الاثنين / الثلاثاء الموافق 12 أيلول الجاري.اضافة اعلان


وجاء القانون بعد ارتفاع حدة الجرائم الإلكترونية ونوعيتها، حيث ارتفعت منذ عام 2015 بنسبة عالية وصلت إلى 6 أضعاف وفقا لوحدة مكافحة الجرائم الالكترونية.

وسيكون تطبيق القانون منوطاً أولا بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام والنيابة العامة والتي تستقبل الشكاوى من القانون لجهات كافة، وثانيا بالسلطة القضائية.

وجاءت الأسباب الموجبة لقانون الجرائم الإلكترونية، نظرا للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات الذي استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقاً للردع العام والخاص، وتأتي لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة، ولإعادة تنظيم بعض إجراءات الضابطة العدلية والإجراءات القضائية للوصول إلى عدالة ناجزة وناجعة، وتنظيم العلاقة مع منصات التواصل الاجتماعي خارج المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 4

الدفاع المدني يتعامل مع حريق شاحنات في عمان - فيديو

لالالالالالالالالالا

شركة الكهرباء الوطنية تتشح بالحزن

d5628779-الأمن-العام

رسائل نصية من الأمن على هواتف المواطنين .. وهذا نصها

M63A8352

التعليم العالي: بدء تقديم طلبات التجسير للجامعات الرسمية الخميس

820236194159861092410

إجراءات حكومية صارمة تدخل حيز التنفيذ الليلة .. تعرف عليها

0L5A9569

الصحة تستعد لإعطاء مطعوم الإنفلونزا وتكشف عن الفئات التي ستتلقى اللقاح

أخبار متعلقة
92023316119787444125

هل سيتم تشديد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية ؟

1247096374

19.4 % نمو الدخل السياحي في الأردن خلال شهر تموز الماضي

1692015284083

حوارية في إربد تناقش تحديات مشاركة المرأة بسوق العمل

481869

خبراء: قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة لتفعيل الأمن الرقمي

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.32.00 PM

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

820231116425474363261

تنظيم الطاقة: كميات الكهرباء المولّدة تغطي احتياجات الأردن