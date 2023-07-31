الزراعة: ارتفاع درجات الحرارة ساهم بوفرة إنتاج الدجاج وانخفاض أسعاره

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الزراعة إن ارتفاع درجات حرارة الجو مؤخراً ساهم بوفرة إنتاج الدواجن وتوزيعها بالاسواق ما أدى إلى انخفاض أسعارها.

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وأضاف المصدر اليوم الاثنين لـ "الوكيل الاخباري" أن دورة الإنتاج لشهر تموز الحالي كانت أفضل دورة بالنضج وحجم الدواجن مقارنة مع الأشهر الخمسة الماضية والتي ساهم بتراجعها التقلبات المناخية التي شهدتها المملكة خلال فصل الربيع.



ولفت أن ارتفاع درجات الحرارة يساعد بزيادة مناعة الطير وحمايته من التعرض للإصابة بالفيروسات وزيادة وزنه مشيراً أن الوزن المثالي للطير الواحد 700 غرام .



وختم أن كيلو الدجاج "السوبر" يباع من المزرعة بـ 120 قرشاً و الدجاج " الدبش" يباع من 110 إلى 115 قرشاً .

