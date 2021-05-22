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السبت، 22-05-2021 05:03 م

قرارات حكومية مرتقبة الشهر القادم

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يترقب الأردنيون ، قرارات الحكومة ، بشأن الإجراءات التخفيفية التي تعتزم الحكومة إعلانها مطلع حزيران القادم .
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جاء ذلك ، على ضوء تصريحات  الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي، والذي أشار أن هنالك إجراءات تخفيفية كبيرة مرتقبة بالمملكة حتى نهاية حزيران .

 وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي،  إن الوضع الوبائي في المملكة جيد، والمؤشرات تدل على أن الموجة انتهت، وذلك من خلال استقرار الوضع الوبائي لمدة أسبوعين وعدم ارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية عن (3-4%).

وأكد وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، ان الوضع الوبائي في المملكة مستقر حاليا، حيث انخفضت أعداد الوفيات والاصابات الجديدة، وأصبحت نسب اشغالات المستشفيات مريحة، كما انخفضت نسبة الفحوصات الايجابية إلى ما دون 5%.

البلبيسي قال في تصريحات سابقة ، أن 70% من الإجراءات المعمول بها حاليا ستلغى مع نهاية شهر حزيران وان الإجراءات التخفيفية الجديدة ستبدأ تدريجيا بعد 1 حزيران .
 
واكدت وزارة الصحة على ان مؤشر نسبة الايجابية في الفحوصات مهم جدا وتسعى الحكومة لخفضه حتى يصل الى 5% وهي النسبة التي سيتم الغاء جميع اشكال حظر التجول عند الوصول اليها .

 




 

 


 

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