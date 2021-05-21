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الجمعة، 21-05-2021 07:11 م

التيار الكهربائي يعود إلى كافة مناطق المملكة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن إعادة التيار الكهربائي إلى الشبكة الوطنية في مختلف مناطق المملكة، بعد عصر اليوم ، وفق ما وصل "الوكيل الإخباري".

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وفي وقت سابق أعلنت الشركة عن إعادة التيار الكهربائي الى جميع محافظات الشمال والجنوب وإلى 95% من محافظات الوسط.


وقد انقطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ عن مناطق واسعة في المملكة، حيث عاد إلى محافظات العقبة ومعان والطفيلة ولواء سحاب. 


كما أعلنت الشركة عن إعادة التيار الكهربائي الى أجزاء من مدينة إربد في إطار العودة لتدريجية لباقي أجزاء المحافظة ومختلف مناطق المملكة.


كما تم إعادة التيار الكهربائي الى بعض مناطق محافظة البلقاء.
وكان الأردن قد شهد انقطاعا كهربائيا شاملا نتيجة خلل على شبكة الربط المصري، ويجري العمل حاليا على إعادة التيار الكهربائي لبقية المناطق، بحسب ما ذكر بيان للشركة.


وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق الجمعة، أن انقطاع خط الربط الكهربائي مع مصر بسبب إصلاحات على الشبكة؛ تسبب بانقطاع للتيار الكهربائي في معظم محافظات المملكة.  

 
مصدر في شركة الكهرباء الوطنية قال، إن "العمل جارٍ على إعادة التيار الكهرباء بشكل تدريجي؛ لعدم إمكانية إرجاعه دفعة واحدة". 


ولفت المصدرالنظر إلى أن "سبب الانقطاع هو نتيجة خلل في أحد الخطوط الناقلة الرئيسية التابع لشركة الكهرباء الوطنية؛ مما استدعت الحاجة لفصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في المملكة". 

 

وقد عانى الأردنيون من انقطاع الكهرباء اليوم الجمعة، حيث امتدت إلى ساعات ، ما أدى إلى استياء شعبي ، خاصة نتيجة لتعطّل الإشارات الضوئية ، وتهديد واسع للمحال التجارية التي تعتمد على التيار الكهربائي بمنتوجاتها .

 

 

 

 

 




 

 


 

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