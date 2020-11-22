قرارات لمجلس الوزراء بسبب تداعيات وباء كورونا

الوكيل الاخباري -

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قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تأجيل تنفيذ المرحلة الأولى، من برنامج خدمة العلم وذلك بسبب تداعيات وباء كورونا.على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير منصّة (درسك 2) بهدف تطوير الخدمات المقدّمة للطلبة خلال مراحل التعليم عن بُعد.ونوّه النعيمي إلى أنّ منصّة (درسك 2) أصبحت تستوعب جميع الطلبة وتمكّنهم من متابعة جميع المواد والدروس، بخلاف منصّة (درسك 1) التي كانت تقدّم المواد الأساسيّة فقط، مؤكدا استمرار الوزارة بتطوير المنصّة والتوسّع في الخدمات التي تقدّمها بما يسهم في تطوير خدمات التعليم عن بُعد خلال هذه المرحلة، ومستقبلاً إلى جانب التعليم الوجاهي.كما استمع مجلس الوزراء إلى إيجاز قدّمه مدير عام المؤسّسة العامّة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات حول تقرير لجنة التصنيع الدوائي المكلّفة بتحديد أولويّات الإنتاج الدوائي على المديين القريب والمتوسط، وتحفيز القطاع الخاصّ على الاستثمار في الصّناعات الدوائيّة، وغيرها من المهام الأخرى المتعلّقة بتعزير جودة الصناعات الدوائيّة وكفاءتها.واشتمل التقرير على آخر مستجدّات عمل اللجنة فيما يتعلّق بتطوير الصناعات الدوائيّة وتحقيق الأمن الدوائي في المملكة، بالإضافة إلى أبرز المنجزات التي قامت بها المؤسّسة لتطوير آليّات التفتيش والرقابة على الغذاء، والتحقّق من سلامة المنتجات الغذائيّة.