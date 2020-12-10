الخميس 10-12-2020
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الخميس، 10-12-2020 12:01 م

بشرى حكومية للأردنيين

قراران حكوميان بشأن الرواتب العام القادم

رواتب
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - قراران حكوميان قيد الانتظار ، بشأن الرواتب في المملكة ، حيث يبدأ العمل بهما ، العام المقبل 2021، بحسب تصريحات رسمية، نتيجة لجائحة فيروس كورونا.

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القرار الرسمي الأول، يقضي بإعادة العلاوات لجميع الفئات المدنية والعسكرية ، نتيجة للأوضاع الراهنة التي تزيد من إرباك الأردنيين .

وكان رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، زفّ البشرى للأردنيين ، في وقت سابق من خلال توجيهات بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020.

عدا عن إعادة الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35 ) لسنة 2020.

 

القرار الثاني ، وفق ما أكده الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل ، محمد الزيــود، بشأن الحد الأدنى لأجور العمال الأردنيين ، والذي سيكون ( 260) دينارا بدلا من 220 دينارا ، ابتداءً من العام المقبل.


وأضاف الزيود لـ"الوكيل الإخباري" ، في وقت سابق ، ان القرار يأتي بعد مشاورات مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلقة بالحدّ الأدنى للأجور، نتيجة للوضع الوبائي الراهن الذي تشهده المملكة بسبب الجائحة.

 

وكان "الوكيل الإخباري" نشر الخبرين السابقين ، إلا أنه ارتأينا أن يتم رصد القراران في مادة واحدة ، كتذكير للأردنيين ، ومن منطلق المهنيّــة في التعامل مع القرارات التي تصبّ في ذات الشأن بتقرير واحد.

 

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