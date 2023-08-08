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الثلاثاء، 08-08-2023 02:52 م

قرار بشأن انتقال الطلبة من المدارس الحكومية والخاصة

المدارس


الوكيل الاخباري - قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات، ان لجنة التخطيط المركزية في الوزارة قلصت المدة المسموح بها لعملية انتقال الطلبة من مدارسهم إلى أسبوعين من بداية العام الدراسي، بعد أن كانت 4 أسابيع من بداية الفصل الأول وأسبوعين للفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن عملية انتقال الطلبة من المدارس الحكومية إلى الخاصة أو العكس "مستقرة"، ولم يتم حصر الأعداد حتى اليوم ، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي .

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