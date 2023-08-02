وزارة التربية توضح حول دوام المدارس

الوكيل الاخباري - اكدت امين عام وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات ان الاستعدادات للعام الدراسي الجديد تسير وفق ماهو مخطط له، حيث تم توريد 88% من الكتب الى الوزارة وسيتم استلام ماتبقى للمناهج المطورة مع نهاية الأسبوع الاول من شهر اب الحالي.



واضافت قبيلات في تصريحات صحفية ان الوزارة تقوم حاليا باستلام الاثاث المدرسي وسيتم توزيعه على المديريات خلال الايام المقبلة، مبينة انه يتم انتاج 20 الف مقعد و٤ الاف طاولة حاسوب من قبل المدارس المهنية ومشاغل الوزارة.



وشددت قبيلات على انه لن يكون هناك اي تأخير على تسليم الكتب للطلبة وستكون موزعة على المدارس قبل بدء العام الدراسي، منوهة انه بالعادة لا يكون نقص بالكتب بل سوء توزيع من قبل امناء اللوازم حيث ان طرح عطاء الكتب يتم بعدد مساو لاعداد الطلبة في المملكة مضاف اليه زيادة بنسبة ٥% .

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