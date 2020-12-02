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الأربعاء، 02-12-2020 12:32 م

بعد توجيهات رسمية

قرار حكومي بشأن الرواتب .. قيد الانتظار

رو
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - قرار حــكومي يقضي بإعادة العلاوات لجميع الفئات المدنية والعسكرية ابتداءً من بداية العام القادم، بات قيد الانتظار ، نتيجة للأوضاع الراهنة التي تزيد من إرباك الأردنيين .

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رئيس الوزراء ، بشر الخصاونة ، زفّ البشرى للأردنيين ، قبل أيام ، من خلال توجيهات بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/1/2020.

 

عدا عن إعادة الزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم (35 ) لسنة 2020.

 

وقد بدأ العدّ التنازلي لاستقبال العام القادم ، وبشائر الخير في طياته ، وفق تصريحات رسمية للحكومة ، بعد دراسات تشير إلى تردي أوضاع الأردنيين بشكل واضح ، حيث العائلات الأردنية التي باتت حياتها مهدّدة بشكل مباشر ، خاصة في جائحة كورونا.

 


 




 

 


 

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