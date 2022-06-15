قرار حكومي حول أنشطة قطاع المشتقات البترولية

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجِبة لمشروع نظام معدِّل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلِّقة بقطاع المشتقَّات البتروليَّة لسنة 2022م، بهدف تشجيع العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في العمل، وتسهيل الإجراءات المتعلِّقة بتقديم طلبات منح التَّصريح أو الرُّخصة أو تجديدهما أو تعديلهما، ولتتناسب الرّسوم المفروضة لممارسة تلك الأنشطة مع ما يقومون به من أعمال، واعتماد آليَّة واضحة في فرض الرّسوم.

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