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الأحد، 12-06-2022 04:10 م

مشروع نظام معدل لتجديد تراخيص المهن الصحية

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الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحيَّة لسنة 2022 م.

ويهدف المشروع المعدل لإعطاء فرصة زمنيَّة كافية لجميع المزاولين للمهن الصحيَّة لتسوية أوضاعهم وفق متطلَّبات تجديد التَّرخيص، وتطوير قاعدة بيانات للمزاولين؛ لمساعدة مجالس النَّقابات الصحيَّة للقيام بعملها.

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