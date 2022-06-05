الحكومة توافق على شمول وادي عربة بمشروع إنتاج الأعلاف المستدام

الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على شمول منطقة وادي عربة ضمن مشروع إنتاج الأعلاف المستدام من أجل التوسع في زراعة الأعلاف في المنطقة.



ويأتي القرار للمساهمة في تنمية المجتمع المحلِّي في منطقة وادي عربة، ورفع كفاءة وإنتاجيَّة الثَّروة الحيوانيَّة، والحدِّ من نقص الأعلاف المقدَّمة لمربِّيها، ولغايات الاستفادة من مخرجات إعادة تأهيل النُّظم البيئيَّة البريَّة في البادية بشكل مستدام، من خلال دعم المشاريع الإنتاجيَّة ذات الجدوى الاقتصاديَّة والأثر البيئي الإيجابي.

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