قرار صادر عن مجلس الوزراء



الوكيل الاخباري - وافق مجلس الوزراء بقراره رقم 12877 على قرار مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم 372/39/2022 والقاضي بزيادة حدود سلطة إقليم البترا من خلال إضافة أحواض جديدة.



وقال رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات إن موافقة رئاسة الوزراء جاءت على إضافة أجزاء من أحواض جبل أبو محمود ووادي ابو خشيبة وجبل مسعودة بالإضافة إلى أحواض موقع وادي التجرة.



وأضاف الفرجات أن المناطق الجديدة التي تمت إضافتها هي مناطق محاذية لحدود السلطة من الجهة الغربية مع منطقة وادي عربة.

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