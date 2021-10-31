قرار مجلس وزراء بتمديد إعفاء الـ 25% من الرسوم الإنشائيّة

الوكيل الاخباري- قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن "إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25%) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف" حتى نهاية العام الحالي.



واشترط القرار لغايات الاستفادة من الإعفاء أن يتمّ تسديد المستحقّات المترتّبة على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة قبل نهاية دوام يوم الخميس الموافق 30/12/2021م.



ويأتي القرار ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف على المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومساعدتهم على تجاوز آثارها السلبيّة.

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