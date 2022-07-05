قرار من الأمانة حول مخالفات الارتدادات المسقوفة والمكشوفة

الوكيل الإخباري - وافق مجلس أمانة عمان، على تمديد العمل بقرار تصويب أوضاع مخالفات الارتدادات المسقوفة والمكشوفة القائمة والمقترحة واللافتات التعريفية غير المطابقة للرخص المهنية المستوفى عنها بدل خدمات استغلال ارتداد أو تأمينات أو للمخالفات الجديدة التي قد تطرأ على الرخص المهنية .

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جاء ذلك خلال جلسة مجلس امانة عمان التي عقدت ، اليوم الثلاثاء ، برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ونص القرار على تمديد العمل بقرار تصويب الأوضاع المشار إليها أعلاه اعتباراً من 1/1/2022 ولغاية 31/12/2022 .



ووافق المجلس على مسودة مشروع نظام منع المكاره داخل حدود امانة عمان ، وعلى مسودة مشروع نظام الغابات والمتنزهات والحدائق العامة .



كما صادق على الميزانيات العمومية والحسابات الختامية لعام 2021 لصناديق ( إسكان موظفي الأمانة ، التكافل الاجتماعي لموظفي الأمانة ، الخدمات الاجتماعية لمستخدمي وعمال امانة عمان ) ، ووافق المجلس كذلك على توصية لجنة التخطيط المالي بإصدار نظام صندوق إسكان موظفي الأمانة .





