قرار من وزير الصحة حول تسعيرة فحص كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قرر وزير الصحة الاستاذ الدكتور نذير عبيدات اعادة النظر في تسعيرة فحص فيروس كورونا (PCR) التي تجريه المختبرات الخاصة باعتماد تسعيرة جديدة من (25 دينار للحد الادنى و 30 دينار للحد الاعلى) بدلا من التسعيرة القديمة والتي كانت (35) دينار.وجاء القرار الذي اتخذه الدكتور عبيدات بناء على تنسيب لجنة المختبرات الخاص في وزارة الصحة بإعادة النظر وبشكل دوري، من خلال دراسة تسعيرة الفحوصات المخبرية بالمستويات العالمية وأسس تطبيق المعايير لاعتماد المختبر بجميع جوانبه الفنية والصحية.وأوضحت الوزارة ان لجنة المختبرات الخاصة تعمل بشكل دوري بإعادة النظر في تسعيرة الفحوصات واعتماد المختبرات الخاصة، بما يضمن الجودة والكفاءة بأعلى مستوياتها، كما تدعو الوزارة المختبرات الخاصة، التقيد بالتسعيرة التي وضعتها، مبينة انها ستتابع بشكل مباشر اية ملاحظات او معلومات تردها حول عدم الالتزام بالتسعيرة التي وضعتها الوزارة.