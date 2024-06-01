قرار هام بشأن المدارس اعتبارا من العام الحالي

الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ، إن الاختلالات الهيكلية التي يواجهها التعليم والتعليم المهني في الأردن، ما زالت موجودة.



وأكد أن وزارة التربية عملت على حلّ جزء كبير من هذه الاختلالات خلال السنتين الماضيتين، فطورت برامج التعليم المهني، بعد أن كانت قبل ذلك شبه مهملة ومتواضعة، ولا تلبي التطلعات واحتياجات سوق العمل.



وقال إن الوزارة بدأت بـ 6 تخصصات تعليم مهني في بداية نظام التَّعليم المهني والتقني “بتيك” الذي التحق به 18 ألف طالب، مشيرًا الى أن 4 تخصصات جديدة ستضاف إلى التعليم المهني العام الحالي.

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