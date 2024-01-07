قرار هام للسوريين المقيمين في الأردن

الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره السابق المتعلق بتصويب أوضاع العمالة السورية المُخالِفة في المملكة العاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين.

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وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أن التمديد سيكون لمدة عام بالنسبة للعاملين السوريين في المصانع المستفيدة من قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتِّحاد الأوروبي، ولمدَّة ستَّة شهور للعاملين في المهن المسموح بها لغير الأردنيين.



ونوه أنه سيتم تقييم هذا القرار بعد انتهاء المدد المنصوص عليها أعلاه.

