بيان صادر عن القوات المُسلّحة الأردنية مساء الخميس

الوكيل الاخباري - نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة – الجيش العربي إحصائية لجهود المستشفيين الميدانيين الأردنيين "الخاص/2″ جنوب قطاع غزة و"نابلس/1" في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.

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وذكرت أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، من تاريخ 29/11/2023 ولغاية 3/1/2024، استقبل 29844 مراجعا، أدخل منهم 396 مريضا، كما أجرى 4392 عملية جراحية.



وبينت أن المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، من تاريخ 23/11/2023 ولغاية 4/1/2024، استقبل 17108 مراجعين، أدخل منهم 80 مريضا، كما أجرى 374 عملية جراحية، وصرف 9934 وصفة طبية.