الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

قصر الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن

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الأحد، 04-12-2022 09:00 م

قصر الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن

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الوكيل الاخباري - أعلن قصر الإليزيه الأحد، عن عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية السنة" تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في آب/أغسطس 2021.

وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد.

وأفاد الإليزيه في بيان أنه "في أعقاب مكالمتهما في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على غرار ‘قمة بغداد‘ التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام".

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