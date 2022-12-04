قصر الإليزيه: قمة إقليمية في الأردن

الوكيل الاخباري - أعلن قصر الإليزيه الأحد، عن عقد قمة إقليمية في الأردن "قبل نهاية السنة" تجمع العراق والدول المجاورة بمشاركة فرنسا على غرار مؤتمر بغداد في آب/أغسطس 2021.



وصدر الإعلان بعد مكالمة هاتفية بين ماكرون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد.



وأفاد الإليزيه في بيان أنه "في أعقاب مكالمتهما في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، اتفق المسؤولان على مواصلة التحضير بالتنسيق مع الأردن للقمة المقبلة على غرار ‘قمة بغداد‘ التي ستجمع في عمان قادة المنطقة الرئيسيين ورئيس الجمهورية قبل نهاية العام".

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