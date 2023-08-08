قطار أقمار ستارلينك في سماء الأردن مساء اليوم

الوكيل الاخباري - توقع رئيس الجمعية الفلكية الأردنية عمار السكجي، مشاهدة أقمار ستارلينك-96 جي 6-8 أو ما يعرف بمشروع الإنترنت الفضائي من سماء الأردن على شكل نقاط مضيئة متتابعة الثلاثاء 8 آب الساعة 8:44 مساء ويقطع قبة السماء من الشمال الغربي باتجاه الشمال الشرقي.

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وانطلق صباح الاثنين آب الساعة 5:24 بتوقيت الأردن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس من قاعدة فلوريدا حاملا معه 22 قمرا من مجموعة أقمار ستارلينك-96 جي 6-8 وبدأت الأقمار الصناعية بالدوران حول الأرض.



شركة سبيس إكس أطلقت حوالي 4900 قمر صناعي من المنظومة ستارلينك حتى الآن منها 4500 قمرا صناعيا عاملا.



وقد حصلت الشركة على موافقة لنشر 12000 قمر صناعي وتقدمت بطلب للحصول على إذن لإطلاق 30000 قمر إضافي علاوة على ذلك، واعترضت بعض الجهات الفلكية على هذا الكم الهائل من الأقمار حيث أنه يزيد من تلوث الفضاء بالمخلفات بالإضافة إلى إعاقة رصد السماء والتشويش على أبحاث علوم الفلك والكوزمولوجيا.

