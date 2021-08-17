الثلاثاء 17-08-2021
الوكيل الاخباري

9.4 مليون دينار موازنة محافظة معان لعام 2022

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

لافروف يشير إلى محاولات خارجية للتأثير على نتائج انتخابات الدوما

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

الصحة العالمية: مخاوف من ظهور متحورات جديدة أكثر خطورة

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

البدء بتفعيل الهوية الرقمية للمواطنين خلال الايام المقبلة

الثلاثاء، 17-08-2021 02:06 م

قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

قطاع


الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، بتخفيض الرسوم الجمركية، لما له من أهمية وتأثير إيجابي في القطاع التجاري، من حيث القضاء على التهريب، وجلب المنافسة الجيدة للقطاع، وتشجيع إعادة التصدير، مشيراً إلى أن التجار يدفعون ما نسبته 35 بالمئة كرسوم جمركية.

اضافة اعلان


وأكد اليوم الثلاثاء، أن تخفيض الرسوم الجمركية، سيشكل منافسة عادلة مع البيع الإلكتروني، الذي تعاني منه السوق التقليدية حالياً، بسبب تدني ما يفرض على الطرود البريدية الواردة عبر منصات البيع الإلكتروني الأجنبية، من رسوم جمركية عند دخولها للأردن.


وأوضح القواسمي أن زيادة الرسوم الجمركية، أخرجت التجارة الأردنية من المنافسة مع الدول المجاورة، خاصة بالنسبة للوافدين والمقيمين خارج الأردن، الذين يفضلون شراء احتياجاتهم من الملابس من الخارج.


ولفت إلى أن هذه المطالب من شأنها تسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم، بعد رفع قدراتهم الشرائية، وزيادة المستوردات، وتوفير السيولة للتجار.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القوات

%20 من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء شهداء القوات المسلحة

الملك

الملك يشيد بالموقف التركي الداعم لحل القضية الفلسطينية

ابو

منحة قطرية للأردن لتطوير قطاع التعليم

صالة

المناصير لـ الوكيل : نطالب برفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

1202128101113699679279

اعلان للتجنيد في الدفاع المدني

سند

اعتماد شهادات لقاح كورونا من خلال تطبيق سند فقط

أخبار متعلقة
%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9

استقرار أسعار المستلزمات المدرسية

ملابس

استقرار في أسعار الألبسة والأحذية بالسوق المحلية

s

الكاظمي: التنسيق مع الأردن ومصر ليس جديدا

CYiJAbBWsAIi59u

الجالية الأردنية في أمريكا تنظم وقفة ترحيب بالملك في شارع بنسيلفانيا

w

اليونيسف والمياه والري تطلقان إطار رصد مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع

م

تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأصحاب الحيازات الزراعية لنهاية 2022