قطاع الألبسة يطالب بتخفيض الرسوم الجمركية

الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، بتخفيض الرسوم الجمركية، لما له من أهمية وتأثير إيجابي في القطاع التجاري، من حيث القضاء على التهريب، وجلب المنافسة الجيدة للقطاع، وتشجيع إعادة التصدير، مشيراً إلى أن التجار يدفعون ما نسبته 35 بالمئة كرسوم جمركية.

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وأكد اليوم الثلاثاء، أن تخفيض الرسوم الجمركية، سيشكل منافسة عادلة مع البيع الإلكتروني، الذي تعاني منه السوق التقليدية حالياً، بسبب تدني ما يفرض على الطرود البريدية الواردة عبر منصات البيع الإلكتروني الأجنبية، من رسوم جمركية عند دخولها للأردن.



وأوضح القواسمي أن زيادة الرسوم الجمركية، أخرجت التجارة الأردنية من المنافسة مع الدول المجاورة، خاصة بالنسبة للوافدين والمقيمين خارج الأردن، الذين يفضلون شراء احتياجاتهم من الملابس من الخارج.



ولفت إلى أن هذه المطالب من شأنها تسهيل حصول المستهلكين على احتياجاتهم، بعد رفع قدراتهم الشرائية، وزيادة المستوردات، وتوفير السيولة للتجار.

