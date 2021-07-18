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الأحد، 18-07-2021 04:53 م

تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأصحاب الحيازات الزراعية لنهاية 2022

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الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الأحد، أنه تقرر بموجب البلاغ رقم 41 لسنة 2021 السماح لأصحاب الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية التي يتم شمولها بالضمان الاجتماعي تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة والتعطل عن العمل حتى نهاية العام 2022، مما يترتب عليه تخفيض نسب الاشتراكات المترتبة على هذه المنشآت والعاملين بها من 21.75% إلى 2%.

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وبيّنت المؤسسة، في بيان، أنه بعد صدور نظام عمال الزراعة الذي يتم بموجبه شمول العاملين في الحيازات الزراعية النباتية والحيوانية التي تُشغل أكثر من 3 عمال في الضمان الاجتماعي جاء البلاغ رقم 41 لسنة 2021 بما يتوافق مع وجهات النظر التي تم طرحها مؤخراً، في لقاء المؤسسة مع اتحاد المزارعين وممثلي القطاع الزراعي والمزارعين في الأردن وانسجاماً مع التفاهمات والتوافقات التي تم التوصل إليها.


وأشارت المؤسسة إلى أنه بموجب هذا البلاغ يتم تعليق العمل بكافة التأمينات عدا تأمين إصابات العمل مما يخفض نسبة الاقتطاع على المنشأة الزراعية لتصبح 2% فقط بدلاً من 21.75% وذلك حتى نهاية العام 2022، على أن يصبح شمولهم بكافة التأمينات في 1 كانون الثاني/يناير 2023


ودعت المؤسسة كافة المنشآت الزراعية التي تُشغل أكثر من 3 عاملين إلى ضرورة المبادرة بالشمول بالضمان الاجتماعي وشمول العاملين لديها انطلاقاً من مسؤوليتها في تأمين الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على أرض المملكة.


 




 

 


 

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