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الأربعاء، 08-06-2022 06:39 ص

قطعة جزر تودي بحياة طفل في إربد

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الوكيل الإخباري - في حادثة مؤلمة، توفي طفل، من إربد أمس الثلاثاء، إثر تناوله قطعة جزر، تسببت له في انسداد مجرى التنفس، وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وحسب مصدر طبي، فقد نقلت كوادر الدفاع المدني طفلا يبلغ من العمر عامين إلى مستشفى الأميرة بسمة في إربد إثر انسداد مجرى التنفس لديه من جراء تناوله قطعة جزر صغيرة في منزل ذويه.

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الطفل وصل إلى المستشفى فاقدا للوعي، ونجحت كوادر قسم الإسعاف والطوارئ في إعادة إنعاش قلبه، وادخله إلى قسم العناية الحثيثة، إلا أنه توفي في اليوم التالي.


وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم بوفاة الطفل، وطالبوا الأهل بتشديد الرقابة على الأطفال، لكي لا تتكرر هذه الحادثة المؤلمة.


 




 

 


 

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