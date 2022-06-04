كبار ضباط الجيش يقدمون واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

الوكيل الاخباري - قدم عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم السبت، في بلدة المخيبة بمحافظة إربد واجب العزاء إلى ذوي الشهيد الرقيب علي جمعة الجوابرة، والذي استشهد يوم الأربعاء الماضي في جمهورية مالي أثناء تنفيذ الواجب.



ونقل المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب خالص التعازي ومواساة القوات المسلحة لأسرة شهيد الوطن، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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