كريشان: تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، أهمية التشاركية والتنسيق بين مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية والبلديات للعمل المشترك، لتحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات في المحافظات.وشدد كريشان، خلال لقائه مجلس محافظة البلقاء اليوم الخميس، بحضور محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات لتمكين المجالس من القيام بالواجبات الموكلة إليها، وتحقيق العدالة في تنفيذ المشاريع في المحافظات.وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لدراسة تعديل التشريعات التي تساعد على التوسع في تقديم الخدمات للمواطنين حسب مقتضيات الحال والحاجة إليها، موضحا أن تجربة اللامركزية في الأردن ما زالت حديثة وتحتاج لأكثر من دورة، الأمر الذي يتطلب أهمية تعزيز وترسيخ هذه التجربة لتتمكن مجالس المحافظات من القيام بواجباتها بموجب قانون الإدارة المحلية.ولفت إلى أهمية الدور الذي تقوم به مجالس المحافظات، لا سيما وأن 40 بالمئة من موازناتها ستوجه إلى إقامة مشاريع تنموية، والتي تستهدف توفير فرص عمل إضافية وإتاحة المجال أمام الشباب للحصول على وظائف، إلى جانب تمكين المرأة من أن تكون شريكة في إقامة وتنفيذ وإدامة هذه المشاريع.وبين كريشان أن قانون الإدارة المحلية يساعد المجالس المنتخبة في العمل التكاملي، خاصة بين مجالس المحافظات المتجاورة في إقامة مشاريع مشتركة، لأن الهدف العام لهذه المجالس هو خدمة الوطن والمواطن.وأضاف أنه جرى تفويض المدراء التنفيذيين في المحافظات بصلاحيات الوزراء والأمناء العامين، بهدف منح مجالس المحافظات الصلاحيات لأداء دورهم كاملا وتسريع آليات العمل، كما جرى التعميم لإشراك المجالس في مختلف الأنشطة والمناسبات في المحافظات تأكيدا على أهمية دورها في المحافظات.وأشار كريشان إلى أنه سيجري دراسة مقترحات رئيس وأعضاء مجلس محافظة البلقاء مع الوزراء المختصين والجهات المعنية في الوزارة، ومنها زيادة حصة موازنة كل مجلس محافظة حسب الأولويات وموضوع مستندات الالتزام وتخصيص باص للجان في كل مجلس.وأكد أهمية التركيز على موضوع الاستثمارات من خلال إشراك القطاع الخاص في المشاريع التنموية بنسبة 51 بالمئة على الأقل، وتوليه إدارة هذه المشاريع.ووجه كريشان إلى أهمية تزويد مجالس المحافظات بموظفين من ذي الخبرة والكفاءة لمساعدتها في أداء عملهم بشكل أفضل.