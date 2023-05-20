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السبت، 20-05-2023 06:11 م

كريشان يفتتح مبنى بلدية صبحا والدفيانة الجديد

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الوكيل الاخباري -افتتح نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، اليوم السبت، مبنى بلدية صبحا والدفيانة الجديد.

وأكد كريشان خلال لقائه مجلس البلدية، الاعتزاز بالإنجازات التي حققتها مجالس المحافظات والبلديات منذ انتخابها العام الماضي، مشيرا إلى أننا نسير وفق خطط رسمها جلالة الملك عبدالله الثاني ترتكز على الإدارة والإرادة معا.

وقال إن سيتم التركيز ضمن استراتيجية معينة على دعم البلديات للقيام بالمهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، مؤكدا أن مجالس البلديات والمحافظات بالتنسيق مع المجلس التنفيذي قادرة على تحديد المشاريع ذات الأولوية في القطاعات الخدمية كافة.

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