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الخميس، 04-05-2023 06:22 م

وزارة الشباب تطلق رابط التسجيل للملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب

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الوكيل الاخباري - أطلقت وزارة الشباب اليوم الخميس رابط التسجيل في الملتقى الوطني الثامن للرياديين الشباب 2023 تحت شعار "الريادة في التكنولوجيا"، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجامعة الأردنية- مركز تطوير الأعمال ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات المحلية والدولية.

وقال وزير الشباب محمد النابلسي، إن هذا الملتقى يأتي بعد سلسلة من الملتقيات الوطنية التي أقامتها الوزارة في مجالات الصحة والاقتصاد والسياحة والرياضة والاقتصاد الأخضر والبيئة وما شهدته من مشاركة شبابية واسعة.

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