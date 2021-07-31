كريشان يكشف عن توجيهات ملكية للحكومة

الوكيل الاخباري -

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ناقش نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان وفريق من الوزراء في معان اليوم السبت أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في منطقة معان التنموية، مؤكدا أن الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني تبذل جهدها لحلّ الإشكاليات والتحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المناطق.وقال الوزير كريشان خلال اللقاء الذي عُقد بجامعة الحسين بن طلال بمشاركة مستثمرين في مختلف القطاعات بمدينة معان؛ وبحضور رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة، إن التوجيهات الملكية للحكومة أمرت بتشكيل لجنة وزارية تقوم على زيارة المناطق التنموية والصناعية، ومتابعة التحديات والمطالب والفرص القائمة فيها، والعمل على حلها وفق الإمكانات المتاحة، والدفع بإتجاه تقديم جميع التسهيلات للمستثمرين، لإنجاح العملية التنموية، وتوفير فرص العمل لأبناء الوطن.وأضاف، إن القطاع العام لم يعد قادرا على توفير فرص العمل كما كان في السابق، موضحا أن دعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص كشريك أساسي؛ سيسهم في توفير فرص العمل وتنشيط الحركة الاقتصادية في المملكة.