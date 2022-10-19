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الأربعاء، 19-10-2022 03:03 م

كشف تفاصيل القبض على المطلوب الأول في الجنوب

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنَّ فريقاً تحقيقياً خاصاً من إدارة مكافحة المخدرات تولى منذ فترة متابعة وجمع المعلومات عن المطلوب رقم واحد ضمن إقليم الجنوب لتحديد أماكن وجوده وتحركاته لإلقاء القبض عليه وهو من المصنفين بالخطرين جدا والمسلحين وبحقه 14 طلبا أمنيّا وقضائيا بقضايا القتل والمخدرات وغيرها ومتوارياً عن الانظار منذ أعوام.

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وأضاف الناطق الاعلامي أنه على إثر ما تم جمعه من معلومات تمكن فريق التحقيق من تحديد موعد انتقال ذلك الشخص بواسطة احدى المركبات حيث تولت عندها قوة أمنية خاصة مهمة متابعته ومداهمته.

وأكّد الناطق الاعلامي بأنّ القوة الأمنية تابعت كل ما ورد من معلومات وتمكنت من تحديد مكانه ومداهمته داخل احدى المركبات في محافظة معان، وضُبط بحوزته سلاح ناري وكميات متفرقة من المواد المخدرة وبوشرت التحقيقات معه.

 




 

 


 

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