قضايا نوعية توقع بتجار ومروجي مخدرات خلال أيام

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع قضيتين نوعيتين في لواء الرمثا ومحافظة المفرق أُلقي القبض خلالهما على ثلاثة تجار ومروجين للمواد المخدرة وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة.

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وفي لواء الرمثا وبعد جمع المعلومات عن شخصين من المطلوبين والمشبوهين بقضايا الاتجار وترويج المواد المخدرة، والتأكد من حيازتهما لكميات كبيرة من المواد المخدرة فقد جرت مداهمة مكان إخفائهما لتلك المواد.



وعُثر داخل المكان على 1 كغم من مادة الهيريون المخدرة، و 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة وكمية من مادة الحشيش المخدرة، وبالبحث عنهما جرى تحديد مكانهما وأُلقي القبض عليهما وأُحيلا لمدعي عام محكمة أمن الدولة.



وفي القضية الثانية في محافظة المفرق فقد جرت متابعة ورصد أحد الأشخاص المشبوهين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة، بعد ورود معلومات عن قيامه بعرض كميات كبيرة من الحبوب المخدرة للبيع.



وجرت ملاحقة الشخص أثناء قيامه بنقل تلك الكميات بواسطة مركبته، حيث جرى إيقافه وإلقاء القبض عليه بعد أن عُثر داخل المركبة على 10 آلاف حبة مخدرة أُخفيت داخل المركبة وأُحيل لمدعي عام محكمة أمن الدولة.