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كشف حالة المصابين بانهيار مبنى سكني في اللويبدة

الخميس، 15-09-2022 11:21 ص

كشف حالة المصابين بانهيار مبنى سكني في اللويبدة

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف أمين عام وزارة الصحة، الدكتور رائد الشبول تفاصيل حالة المصابين الصحية إثر انهيار مبنى سكني في اللويبدة.اضافة اعلان


وقال الشبول في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن مجموع الحالات التي راجعت المستشفيات بلغ 16 حالة منهم وفاتين، فيما أدخل 6 من المصابين إلى مستشفى لوزميلا وحالة إلى مستشفى الأمير حمزة.

وأضاف أن حالة المصابين الذين غادروا حسنة، أما 4 من المتواجدين حاليا في مستشفى لوزميلا حالتهم جيدة (دخول عادي) في حين تتواجد حالتين لشخص خمسيني وسيدة خمسينية في العناية الحثيثة إثر تعرضهم لكسور.

وحول حالة المصاب في مستشفى الأمير حمزة، أشار الشبول إلى أنها تعود لطفل (13 عاما) وتم التحفظ عليه للتأكد من سلامته وذلك لتعرضه لخدوش في أنحاء متفرقة من جسده.

وتوقع أمين عام وزارة الصحة خروج 4 من المصابين في مستشفى لوزميلا اليوم الخميس أو غدا الجمعة على أقصى تقدير، فيما لم يحدد موعد خروج باقي الإصابات الذي سيتحدد لاحقا وفقا للتقييم الطبي للحالات.

وكان استقبل مستشفى لوزميلا الوفيات والإصابات التي أجليت من موقع الانهيار بالتنسيق مع وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

 




 

 


 

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