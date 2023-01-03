كشف سبب حريق معمل الكاوتشوك في الموقر

الوكيل الإخباري- رصد -

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قال مدير دفاع مدني شرق عمّان العقيد هاشم عبيدات إن الحريق الذي شب أمس الاثنين، في أحد المعامل لإعادة تدوير الكاوتشوك في منطقة الموقر، كان بسبب انفجار في غرفة حرق الإطارات، نتيجة غازات مضغوطة، وإيصال مصدر حراري لها.وأشار عبيدات، عبر إذاعة الأمن العام، إلى أن عملية حرق الإطارات تتم لتحويلها للحالة السائلة من خلال الحرق، وهو ما يؤدي إلى وجود أبخرة مصاحبة، منوهاً إلى أنه نتيجة وجود شعلة داخل الفرن وقع الانفجار.وأضاف أن الانفجار سبب تهتك بالأنسجة الداخلية للجسم، وهو ما أدى الى تسجيل وفيات وإصابات .وبيّن أنه نتج عن الحريق وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، مؤكداً ان وصول الطواقم لمكان الحادث كان بوقت قياسي لا يتجاوز الـ 6 دقائق من لحظة التبليغ.