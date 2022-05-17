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الثلاثاء، 17-05-2022 10:57 ص

كشف موقع وموعد معرض عمان الدولي للكتاب

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الوكيل الإخباري - كشف رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس، أن الاتحاد سيوقع نهاية الأسبوع الحالي اتفاقية استثمار قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف متر، لإقامة فعاليات الدورة الحادية والعشرين من “معرض عمان الدولي للكتاب”.

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وقال أبو فارس، على هامش حفل توقيع رواية “أنا مريم” الذي أقيم مساء أمس الاثنين، في مركز الحسين الثقافي، أن المعرض سيقام على أرض استثمارية تقع بجانب مكة مول خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من شهر أيلول المقبل.


وأضاف، “سنفتح باب المشاركة أمام دور النشر المحلية والعربية والعالمية بمجرد توقيع الاتفاقية والإعلان عنها، واتحاد الناشرين بدأ منذ فترة بالتجهيز للمعرض لضمان تحقيق أعلى درجات النجاح في التنظيم وتقديم منجز إبداعي نوعي لجمهور المعرض”.

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