كشف 36 حالة تلوث إشعاعي كانت بطريقها إلى الأردن

الوكيل الإخباري - قال مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة والمعادن لؤي الكسواني، إنه تم كشف 36 حالة تلوث إشعاعي غير مقصود منذ عام 2010 لغاية الآن كانت بطريقها إلى الأردن.

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وأضاف الكسواني، خلال جولة للصحفيين نظمتها الهيئة، اليوم السبت، أن منظومة الكشف الإشعاعي كشفت حالات التلوث وإعادتها إلى بلد المنشأ، بعد أن كانت على شكل قطع سيارات و مواسير معدنية وخردوات.



وأكد إنه تم تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي وتزويدها بمركبتي فحص إشعاعي ليرتفع مجموعها إلى 6 مركبات، منوها إلى أن المركبات تعمل على منع الاتجار غير المشروع بالمواد الإشعاعية والنووية عبر المعابر الحدودية.