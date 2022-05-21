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السبت، 21-05-2022 11:21 ص

كشف 36 حالة تلوث إشعاعي كانت بطريقها إلى الأردن

أسباب_التلوث_الإشعاعي


الوكيل الإخباري - قال مدير الأمن النووي في هيئة الطاقة والمعادن لؤي الكسواني، إنه تم كشف 36 حالة تلوث إشعاعي غير مقصود منذ عام 2010 لغاية الآن كانت بطريقها إلى الأردن.

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وأضاف الكسواني، خلال جولة للصحفيين نظمتها الهيئة، اليوم السبت، أن منظومة الكشف الإشعاعي كشفت حالات التلوث وإعادتها إلى بلد المنشأ، بعد أن كانت على شكل قطع سيارات و مواسير معدنية وخردوات.


وأكد إنه تم تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي وتزويدها بمركبتي فحص إشعاعي ليرتفع مجموعها إلى 6 مركبات، منوها إلى أن المركبات تعمل على منع الاتجار غير المشروع بالمواد الإشعاعية والنووية عبر المعابر الحدودية.


وبيّن الكسواني أن الهيئة تمتلك 88 جهاز كشف إشعاعي موزعة على جميع  المنافذ الحدودية برية وبحرية وجوية.

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