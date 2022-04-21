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الخميس، 21-04-2022 05:21 م

توجيهية مشروع حافلات التردد السريع تعقد اجتماعها الثاني

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الوكيل الإخباري - ترأس وزير النقل، المهندس وجيه عزايزة، ثاني اجتماعات اللجنة التوجيهية لمشروع تشغيل حافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء وداخل حدود أمانة عمان الكبرى للعام 2022.

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وبحث المجتمعون، بحضور أعضاء اللجنة وزير الأشغال العامة المهندس يحيى الكسبي، ووزير الاستثمار المهندس خيري عمرو، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، تطور سير العمل في المشروع، والتمويل اللازم لحزم إنشاء البنية التحتية للمشروع.


كما ناقش أعضاء اللجنة الإدارة التشغيلية والعقدية للتشغيل المستقبلي، حيث جرى اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها تسهيل العمل والالتزام بالخطة الزمنية لتشغيل المشروع.

 

وأكد المجتمعون ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروع لما له من أهمية بالغة في تشجيع الاستثمار ودفع العجلة الاقتصادية والمساعدة في تخفيف الأزمات المرورية.

 

وحضر الاجتماع أمين عام وزارة النقل المهندسة وسام التهتموني، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، والجهاز الفني المتابع للمشروع.

 




 

 


 

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