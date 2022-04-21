الزراعة توجه بضرورة توفير متطلبات واحتياجات حملة مكافحة الذباب المنزلي

الوكيل الاخباري - تفقد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الخميس، حملة مكافحة الذباب المنزلي في منطقة وادي الأردن المغطس.

اضافة اعلان



واطلع الحنيفات على الإجراءات المتخذة من قبل كوادر وزارة الزراعة والجهات المساندة في منطقة المغطس لأهميتها من الناحية السياحية والدينية، إضافة إلى متابعة استمرارية الحملة وتكثيف عمليات الرش وتوزيع المصائد وإدامة عملها بما يضمن كفاءة استخدامها بالشكل الأمثل وضرورة الجاهزية التامة من قبل فرق العمل التي جرى تشكيلها من أجل استمرارية عمليات المكافحة للحد من انتشار الذباب المنزلي في وادي الأردن.



ووجه الحنيفات المعنيين، بضرورة توفير متطلبات واحتياجات الحملة كافة، والبقاء على جاهزية تامة، مبينا أن الوزارة قامت مؤخراً بإطلاق حملة مكافحة الذباب، والتي تهدف إلى حماية السكان المحليين والمنشآت السياحية والثروة الزراعية والبيئة المحلية في وادي الأردن من أضرار الذباب المنزلي.



وبين أنه يتم تنفيذ حملة مكافحة الذباب المنزلي في الأماكن والبيئات ومواقع توالد الذباب المنزلي ضمن الأحياء السكنية والمناطق الزراعية وأكوام السماد العضوي غير المعالج ومكب النفايات والمسالخ وسكنات العمال وحظائر الثروة الحيوانية وغيرها باستخدام مجموعة مختلفة من المبيدات المتخصصة في مكافحة الذباب المنزلي، بأنواع عدة منها الرش السائل والتضبيب ومبيدات الطلاء ومبيدات المستخدمة في مكبات النفايات وأكوام الزبل (مانعات الانسلاخ).



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة