السبت 12-11-2022
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السبت، 12-11-2022 08:18 م

كلنا الأردن تنظم دورة تدريبية حول الأمن السيبراني باربد

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الوكيل الاخباري - نظمت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابية لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية فرع إربد وبالتعاون مع جامعة إربد الأهلية، اليوم السبت، دورة تدريبية حول "الأمن السيبراني"، وذلك بمشاركة مجموعة من طلبة الأمن السيبراني في الجامعات.

وتحدث المدرب معتصم العبيدي عن تعريف الأمن السيبراني وأهمية حماية المعلومات في القطاعين العام والخاص، والتحديات التي تواجه الأمن السيبراني وأنواع الملفات الضارة وأشكال الهجمات الإلكترونية وكيفية تمييزها والتصدي لها.

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