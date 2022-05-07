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السبت، 07-05-2022 12:40 م

كورال فتيان فيينا يقدم عرضا غنائيا في البترا

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الوكيل الإخباري - قدم كورال فتيان فيينا، أمس الجمعة، عرضاً غنائياً أمام معلم الخزنة في مدينة البترا الأثرية.

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وقال رئيس مؤسسة فيينا للموسيقى جيرالد فيرد خلال الحفل "أتينا إلى هنا وأقمنا هذه الفعالية، انها فرصة لا توصف بأن يتاح لنا الغناء أمام الخزنة في البترا التي تعد من أهم المواقع عالميًا".


من جانبه ، أشار رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات إلى أن الكورال اختار مدينة البترا، إضافة إلى العاصمة عمان لعمل عروض غنائية ستسهم بالترويج للأردن بشكل عام والبترا بشكل خاص.


ويعد كورال فتيان فيينا أعرق وأقدم كورال في العالم، ومن أقدم المنظمات الموسيقية، حيث تم تأسيسها بموجب مرسوم إمبراطوري في 7 تموز 1498، وعلى مر القرون عمل الكورال مع العديد من الملحنين، بما في ذلك موزارت وبروكنر وغلوك وشوبرت.

 




 

 


 

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