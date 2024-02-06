كيف تتصرف في حال تعرض منزلك لتسرب غاز المدفأة؟ .. احذر هذه الأفعال

الوكيل الإخباري -ليلى القرشي

اضافة اعلان

أوضح أحد أعضاء فريق الإسعاف الطبي في هندسة الإطفاء في الدفاع المدني، معتز الشواشرة، مجموعة من الإجراءات والتنبيهات التي يجب اتباعها في حال تعرض المنزل لتسرب الغاز، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية التي يجب أن يقدمها الشخص في حال اختناق أحد الأفراد، نظرًا لتزايد أعداد الوفيات من حوادث المدافئ في المملكة.



وبين الشواشرة بحديث لـ "الوكيل الإخباري" أن بحال الشعور بوجود تسرب غاز في المنزل يجب القيام أولا باغلاق وحدة تسريب الغاز فوراً مع الحرص على عدم ارتداء "الصوف" لتجنب الاحتكاك ، وتهوية المنطقة بشكل تدريجي " فتح طرف النافذة وطرف الشباك" محذرا من التهوية بشكل كامل لكي لا يتسبب ذلك باحتكاك الغاز مع معادن اخرى بشكل مباشر .



ونوه الى عدم استخدام اي مصدر كهربائي " كأشعال الانوار" مؤكدا ان هذا من أكثر التصرفات الخاطئة وقد تسبب نشوب حريق



واضاف ان اولى العلامات التي تظهر على الشخص المصاب بالاختناق هي ازرقاق وبرودة في الاطراف والغثيان والشعور بالدوخة وغباش بالرؤية ، لافتا الى ضرورة اخراج المصاب من مكان التسريب ووضعه بمكان آمن ومفتوح، والحرص على ابقاءه بوضعية شبه الجلوس لحين وصول فرق الدفاع المدني وتزويده بالاكسجين .



وختم مؤكدا على ضرورة الاحتفاظ بمصدر تهوية بسيط عند استخدام المدافئ ، والحرص على إطفائها عند النوم، وإغلاقها بشكل جيد ووضعها بعيداً عن غرف النوم والأطفال .



وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها تعاملت مع 292 حادثاً يتعلق بوسائل التدفئة (حرائق، اختناق، معالجة تسرب)، مما نتج عنه 282 إصابة و15 وفاة منذ بداية الشتاء وحتى مساء الأحد، وهو رقم يزيد عن العام السابق الذي شهد وفاة 12 شخصاً جراء حوادث المدافئ خلال فصل الشتاء كاملاً.