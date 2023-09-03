لأولياء أمور الطلبة .. التربية توضح الآلية الجديدة لتوزيع مسارات الطالب من الصف التاسع

الوكيل الإخباري - قالت مستشارة وزير التربية والتعليم للتعليم المهني فاطمة القطاونة، إنه سيتم توزيع الطلبة بعد الصف التاسع الى مسارين ( أكاديمي ومهني) ويعتمد ذلك على رغبة الطالب بالدرجة الأولى.

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وأضافت القطاونة، أنه يوجد معايير لتوزيع الطلبة الذين اختاروا المسار المهني، مشيرة الى وجود 6 تخصصات أمام الطالب في الصف التاسع، منها التجميل والفندقة.



ولفتت، إلى أنه في نهاية الصف التاسع سيتم توزيع نماذج على الطلبة، وبعدها في الصف العاشر سيدرس الطلبة مباحث مشتركة وهي ( اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، التربية الوطنية، التربية الإسلامية، إنجليزي وظيفي، مهارات رقمية، الرياضة ) .



وشددت القطاونة على أن التعليم التقني سيكون مدعوماً بواجبات عملية ومشاريع، وبعد نجاح الطالب في العاشر يكون قد انهى 480 ساعة من التعليم التقني والمهني.