الجمعة 30-12-2022
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الجمعة، 30-12-2022 05:21 م

لأول مرة بالمنطقة.. الخدمات الطبية تعالج تشوه خلقي لطفلة

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الوكيل الاخباري - قام فريق طبي متخصص عالي المستوى من أطباء جراحة القلب وجراحة الأطفال والتخدير برئاسة مدير عام الخدمات الطبية الملكية المستشار أول جراحة القلب العميد الطبيب يوسف زريقات بإجراء عملية جراحية كبرى لطفلة عمرها ثلاثة أسابيع، ولدت تعاني من تشوه خلقي نادر شمل عدم وجود عظمة القص الموجودة في جدار الصدر الأمامي ووظيفتها حماية القلب من المحيط الخارجي.

وقال العميد الطبيب زريقات: “إنه تم تحويل الطفلة إلى مدينة الحسين الطبية من إحدى مستشفيات المملكة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والصور الشعاعية المتطورة وتشخيص التشوه الخلقي، تبين أن الطفلة قلبها ينبض تحت الجلد مباشرة دون وجود أي جدار عظمي أو غضروفي حامي للقلب، فتقرر بعد ذلك إجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح والطفلة تماثلت للشفاء”.

وبين العميد الطبيب يوسف زريقات أن تشوه القص الصدري هو تشوه نادر جداً ومهدد للحياة ويحتاج إلى مركز طبي متقدم جدًا لإجراء مثل هذه العمليات النادرة والتي تحتاج لحرفية ودقة عالية أثناء عمل الجراحة، موكداً على أن هذه العملية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة والمنطقة.

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