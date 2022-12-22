انطلاق ورشة حول مشروع الحد والتخفيف من عمل الاطفال

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الخميس، ورشة اختتام مشروع الحد والتخفيف من عمل الأطفال في القطاعات الخطرة في الأردن التي تعقدها جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية لدعم لبنان، والأردن والعراق.



وهدفت الورشة في يومها الأول والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام، للتعريف بالمشروع وأبرز مخرجاته، إذ تحدثت فيها المديرة التنفيذية لجمعية تمكين للمساعدة القانونية ليندا كلش عن أهمية وجود استراتيجية لمكافحة عمل الأطفال عن طريق خطة عمل من المفترض أن يشرف على تنفيذها المجلس الوطني لشؤون الأسرة لتكون عملا متكاملا بين الجهات ذات العلاقة.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة