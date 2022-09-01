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الخميس، 01-09-2022 04:46 م

لأول مرة في الأردن.. إجراء عملية نوعية في الخدمات الطبية الملكية

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الوكيل الاخباري- قام فريق طبي متخصص من دائرة الاسنان برئاسة مستشار الوجه والفكين العقيد الطبيب زيد الزعبي باجراء عملية تصحيح ملامح الوجة والاطباق لمريضة تعاني من متلازمة كراوزن لاول مره في مدينة الحسين الطبية.

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وتمثلت العملية في تصحيح ملامح الوجه والاطباق لمريضة متلازمة كراوزن، حيث كانت المريضة تعاني من تشوهات خلقية في الوجه اثرت على حياتها الاجتماعية والنفسية كونها في مقتبل العمر.


وقال مدير مستشفى الحسين العميد الطبيب ايهم حداد ان الخدمات الطبية الملكية تسعى لمواكبة اخر التطورات الطبية والعلمية التي من شانها رفع المستوى الطبي والرعاية الطبية المقدمة للمرضى.


وبين مستشار الوجه والفكين العقيد الطبيب زيد الزعبي ان العملية تجرى لاول مره في الاردن، حيث انها استغرقت 6 ساعات من العمل تم خلالها اتباع احدث تطورات الطب واجراء قص العظم على مستوى متقدم لم يحدث من قبل على مستوى المملكة، حيث ان هذه العملية تختص بتصحيح ملامح الوجه والاطباق لمرضى المتلازمات الذين يعانون من خمول كبير في نمو العظم.


يشار الى ان هذه العمليات يعمل بها في الدول المتطورة لتصحيح ملامح الوجه والاطباق لمرضى المتلازمات الذين يعانون من خمول في نمو العظم.


 




 

 


 

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